UniCredit trasforma dipendenti in investitori con piano azionariato volontario

UniCredit

(Teleborsa) -ha lanciato con successo il, un piano di azionariato diffuso dedicato a chi lavora nel Gruppo, che consente di accedere direttamente ai benefici concreti derivanti dal successo della società."Il successo di UniCredit si basa sulla dedizione e l'impegno che le nostre persone dimostrano quotidianamente attraverso tutta la rete", spiega, aggiungendo che il Piano "è il nostro modo di premiare il ruolo fondamentale che svolgono nel raggiungimento degli obiettivi del nostro Gruppo e delle straordinarie performance degli ultimi quattro anni".Il Piano U Share, a ciclo unico con, è statoil 12 aprile 2024 e dettagliato anche nella Politica Retributiva di Gruppo 2025, ed offre ai dipendenti del Gruppo ladel proprio datore di lavoro.del Piano è quello di mettere in pratica il, allineando ulteriormente gli interessi di azionisti, management e dipendenti attraverso un approccio globale e coerente.Ilal Piano e impegnarsi ain azioni ordinarie della SocietàUniCredit, infatti, contribuirà per ciascun partecipante al Piano, a condizione che rimanga nel Gruppo per tutto il periodo intercorrente, tramite:(pari al 20% dell'investimento iniziale, sotto forma di azioni o diritti azionari aggiuntivi "gratuiti", da assegnare al partecipante al Piano contestualmente alle azioni acquistate al lancio del Piano. Tali azioni matureranno dopo 18 mesi);(pari al 20% dell'investimento iniziale, sotto forma di azioni aggiuntive in aggiunta alle Azioni Discount, da consegnare dopo 36 mesi al termine del piano U Share. La distribuzione delle Azioni Matching è inoltre subordinata al raggiungimento di specifici KPI diGruppo).