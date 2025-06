DEA, pubblicato il primo bilancio di sostenibilità dopo la quotazione in Borsa

DEA

(Teleborsa) -, operatore quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella distribuzione di energia elettrica e gestione della pubblica illuminazione nel Centro e Nord Italia, ha pubblicato il suodopo la quotazione su Euronext Growth Milan avvenuta nel 2024. Il report, riferito all'esercizio 2024, mette in evidenza l’impegno dell’azienda nei confronti della, dellae della"Il nostro primo rapporto di sostenibilità, redatto a quasi un anno dalla nostra quotazione, è una prova tangibile del nostro impegno per fare impresa in modo responsabile. Una società di successo per noi è sì un’azienda con un bilancio sano e una gestione efficace, ma soprattutto capace di mettere al primo posto attenzione e fiducia nei confronti dei dipendenti, studio e ricerca per ridurre l’impatto ambientale e rispetto e cura nei confronti del cliente", ha dichiarato il Direttore Generale,Nel 2024 DEA ha investitoin operazioni di aggregazione, ha puntato sulla modernizzazione dellacon veicoli ibridi e meno inquinanti, e ha raggiunto il traguardo del 100% di rifiuti riciclabili. L’azienda ha anche ampliato iper i dipendenti, rafforzato i legami con le comunità locali, e avviato progetti con Università e centri di ricerca.Tra gliper il 2025 figurano l’ottenimento di un, l’adozione del carburante HVO per una mobilità più sostenibile, e ulteriori investimenti nella cultura della sicurezza e nella formazione manageriale.