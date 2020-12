Appuntamenti e scadenze dell'11 dicembre 2020

(Teleborsa) -European Space Week 2020 - Evento organizzato dalla Commissione europea e dalla European global navigation satellite systems agency (GSA), durante il quale ci sarà l'opportunità di connettersi con oltre 1200 partecipanti provenienti da tutta Europa e discutere con i leader del settore, gli stakeholder spaziali e i politiciMilan Fintech Summit i - Grande iniziativa internazionale, organizzato dal Fintech District, dedicata al futuro dell'innovazione nel settore finanziario. Partecipa al convegno Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi. Edizione online5th CEPR Annual Meeting of the International Macroeconomics and Finance Programme (IMF) - La Banca d'Italia ospiterà il workshop che si propone di offrire ai ricercatori la possibilità di presentare lavori rilevanti per questioni di economia e finanza internazionaleConsiglio europeo - I leader dell'UE si riuniranno a Bruxelles per discutere di un ulteriore coordinamento in materia di COVID-19, cambiamenti climatici, sicurezza e relazioni esterne. L'11 dicembre i leader si riuniranno anche per il Vertice euro. Partecipa Christine LagardeVertice euro - All'Euro Summit parteciperanno tutti i 27 leader europei che faranno il punto sui progressi compiuti nell'unione bancaria e nell'unione dei mercati dei capitali e forniranno, se necessario, ulteriori orientamentiBanca d'Italia - Investimenti diretti per paese controparte; Turismo internazionale dell'ItaliaCassa Nazionale Dottori Commercialisti - Chiusura servizio PCE 2020.