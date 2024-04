Eventi e scadenze del 30 aprile 2024

Domenica 28/04/2024

Lunedì 29/04/2024

Martedì 30/04/2024

(Teleborsa) -- Il G7 sotto la presidenza italiana si svolgerà a Torino. Temi principali che verranno affrontati: decarbonizzazione e sicurezza, anche con ricerca e sviluppo per un nucleare più sostenibile con orizzonte 2040-2050- Riunione informale del Consiglio “Affari generali”- Conti finanziari settoriali; Operazioni delle Amministrazioni pubbliche; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Altre Istituzioni finanziarie- Inizia la riunione di politica monetaria08:00 -- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel 1° trimestre 202411:00 -- Cosenza - Il Presidente Sergio Mattarella sarà in visita al Distretto Agroalimentare, in occasione della celebrazione della "Festa del Lavoro"11:30 -- Palazzo Chigi - Convocazione del Consiglio dei Ministri15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Regolamento BOT- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023 in seconda convocazione.- Appuntamento: Earnings Call con la comunità finanziaria per commentare i risultati- Risultati di periodo- Assemblea: Assemblea Ordinaria- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Consegne e ricavi del primo trimestre 2024- Appuntamento: Live webcast e conference call- Risultati di periodo