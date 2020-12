Morgan Stanley, indice FTSE 250 perderà fino al 10% in caso di no-deal sulla Brexit

FTSE 250

Morgan Stanley

(Teleborsa) - Se il Regno Unito non riesce a trovare unprima della fine del periodo di transizione, l'secondo le previsioni di. Le azioni dellepotrannoin uno scenario no-deal, vista la maggiore possibilità che la Banca d'Inghilterra tagli i tassi di interesse in territorio negativo.Il no-deal è, ad oggi, lo scenario più probabile, visto lo stallo dei negoziati e con il premier britannico Boris Johnson che ha detto al suo Paese di prepararsi per la fine del periodo di transizione della Brexit.Oltre a quelle delle banche, anche le, secondo la banca d'investimenti americana. "Un esito senza accordo della Brexit rappresenterebbe una sorpresa inaspettata per i mercati, tuttavia", hanno scritto gli analisti di Morgan Stanley in una nota, secondo quanto riporta Reuters.