Morgan Stanley, utile primo trimestre sale a 3,4 miliardi di dollari su più IPO e bond

Morgan Stanley

(Teleborsa) -ha registratodi 15,1 miliardi di dollari per ildel 2024, rispetto ai 14,5 miliardi di dollari di un anno fa. L'è stato di 3,4 miliardi di dollari, ovvero 2,02 dollari per azione, rispetto all'utile netto di 3,0 miliardi di dollari, o 1,70 dollari per azione diluita, per lo stesso periodo di un anno fa."Grazie alla forte crescita netta delle nuove attività, la società ha raggiunto i 7 trilioni di dollari di asset dei clienti nel settore della gestione patrimoniale e degli investimenti - ha commentato il- Anche la divisione Institutional Securities ha registrato un rafforzamento nei mercati e nelle attività di underwriting. Il modello Integrated Firm di Morgan Stanley sta fornendo risultati durevoli".ha riportato ricavi netti pari a 6,9 miliardi di dollari nel trimestre, rispetto ai 6,6 miliardi di dollari di un anno fa.ha registrato ricavi netti per l'attuale trimestre pari a 7,0 miliardi di dollari, rispetto ai 6,8 miliardi di dollari di un anno fa.All'interno di Institutional Securities, i ricavi dell'sono aumentati del 16% rispetto a un anno fa, arrivando a 1,45 miliardi di dollari.Scendendo nei dettagli dell'Investment Banking, i ricavi dasono diminuiti rispetto a un anno fa a causa di transazioni di M&A completate in numero inferiore. I ricavi disono aumentati in modo significativo rispetto a un anno fa riflettendo maggiori ricavi da IPO e follow-on. I ricavi dasono aumentati rispetto a un anno fa principalmente grazie all'aumento delle emissioni obbligazionarie.I risultati della divisioneriflettono ricavi netti pari a 1,4 miliardi di dollari su un AUM medio più elevato pari a 1,5 trilioni di dollari. Il trimestre ha incluso flussi netti positivi a lungo termine pari a 7,6 miliardi di dollari.