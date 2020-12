Utility, protocollo ANAC-ARERA per trasparenza e anticorruzione

(Teleborsa) -, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, e, l’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente, hanno firmatodi intesa per favorireSiglato in videoconferenza dai presidenti delle due autorità indipendenti,per l’ANAC eper ARERA, il protocollo mira alla corretta attuazione e applicazione della, trasparenza e anticorruzione nei settori dell’elettricità, del gas, del servizio idrico, del teleriscaldamento e dei rifiuti, regolati da ARERA.Il protocollo rinnova e amplia impegni già concordati nel 2016, includendo le competenze e le missioni istituzionali che ANAC ed ARERA hanno acquisito in questi anni, con lo scopo di perseguire al meglio gli interessi pubblici. Le due Autorità avviano così una cooperazione con, disulle materie di comune interesse - anche costituendo tavoli tecnici e gruppi di lavoro – rafforzando anche le funzioni di vigilanza collaborativa.Tramite il protocollo, della validità di tre anni, le due istituzioni potranno anchenei casi in cui, nell’ambito delle attività e dei procedimenti di rispettiva competenza, emergano fattispecie di interesse dell’altra Autorità e potranno collaborare anche perL’accordo consentirà anche ad ARERA l’accesso alle informazioni contenute nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC, per poter acquisire le informazioni necessarie ai procedimenti istruttori.