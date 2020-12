Regno Unito, PIL 3° trimestre rivisto al rialzo e sopra attese

(Teleborsa) - Rivista al rialzo la stima preliminare per ildell'anno, che conferma unabritannica dopo il lockdown primaverile ed appare migliore delle previsioni del mercato.Ladiffusa dall'Office for National Statistics (ONS) evidenzia un unindicato dalla stima preliminare ed atteso dal mercato. Nel trimestre precedente il PIL si era contratto del 19,8%, scontando in pieno gli effetti della pandemia.Ladel PIL è stata invecerispetto al -9,6% indicato della stima preliminare e dal consensus e contro il -19,8% segnalato nel 2° trimestre.Gli investimenti sono risaliti del 9,4% su trimestre, ma confermano un pesante calo del 19,2% su anno, ma anche questa stima risulta migliore delle indicazioni preliminari che segnalavano una contrazione superiore al 20%.