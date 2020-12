Pro-Gest annuncia emissione obbligazioni per 200 milioni

(Teleborsa) - Il, primo produttore in Italia verticalmente integrato di carta riciclata, cartone ondulato e soluzioni di imballaggio, annunciaper un ammontare totaledi euroSi è infatti chiusa conl’operazione di, posta in essere dalle società controllat, per un ammontare complessivo pari a, sottoscritte dalla piattaforma Global Credit di Carlyle, la quale si è ulteriormenteobbligazioni aggiuntive per un valore di, che saranno emesse entro il 2021 dalla controllata Cartitalia.Nell’emissione delle obbligazioni, Pro-Gest è stata assistita da Credit Suisse (Sole Financial Advisor e Placement Agent), Latham & Watkins (Legal Advisor), Bain & Company (Due Diligence), Ernst & Young (Due Diligence) e Banca Finint (Paying Agent, Security Agent, Issuing Agent e Rappresentante comune degli obbligazionisti).L’operazione, insieme alle nomine pianificate dicomee dicome, dà inizio ad una nuova era per il Gruppo, che espanderà il Consiglio di Amministrazione dagli attuali cinque amministratori (Bruno Zago, Francesco Zago, Anna Maria Gasparini, Benedetta Zago e Valentina Zago) a nove membri. Saranno nominati entro il primo trimestre 2021 Alessandra Zago, Silvano Storer e due amministratori indipendenti, a far parte del Consiglio di Amministrazione, che sarà diretto dal Presidente Bruno Zago e da Anna Maria Gasparini quale nuovo Vice Presidente.