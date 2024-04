Lottomatica, ok assemblea a bilancio 2023 e dividendo

Lottomatica

(Teleborsa) - L’Assemblea ordinaria degli azionisti diha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023 ed ha deliberato la distribuzione di un dividendo unitario lordo pari a 0,26 euro per azione per complessivi Euro 65,4 milioni, fermo restando l’effettivo numero di azioni legittimate al pagamento da determinarsi in data 21 maggio 2024.La data di stacco della cedola sarà il 20 maggio 2024, con pagamento il 22 maggio 2024.Nell’esercizio 2023 Lottomatica ha registratoconsolidati pari a Euro 1.632,5 milioni in crescita del 12% rispetto a 1.456,9 milioni nell’esercizio 2022 pro forma. L’ Adjusted EBITDA ha raggiunto Euro 580,4 milioni nell’esercizio 2023 e l'Rettificato è pari a 215,9 milioni, +29% rispetto all’esercizio 2022 pro forma.I soci hanno approvato anche modifiche allo statuto sociale.