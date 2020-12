Vaccino Pfizer in viaggio verso l'Italia

(Teleborsa) -

Il vaccino Pfizer-Biontech è in viaggio per l'Italia, il Tir dell'azienda farmaceutica che trasporterà le prime 9.750 dosi del vaccino anti-Covid sono partiti dal Belgio direzione Roma, scortati alle forze di polizia sino all'Ospedale Spallanzani. Le dosi saranno poi distribuite il 26 dicembre nei 21 siti di riferimento.







Un dispiegamento di forze è stato predisposto per sorvegliare sulla fase di distribuzione, coinvolgendo Aeronautica, Esercito, Marina in quella che è stata battezzata operazione Eos. Il programma ha disposto la distribuzione con 60 veicoli e 250 militari, mentre le dosi che dovranno arrivare alle destinazioni più lontane saranno trasportate in aereo da Pratica di Mare, con il dispiegamento di 5 velivoli: due C27J dell'Aeronautica, due Dornier Do. 228 dell'Esercito e un P-180 della Marina.



Il V-Day (Vaccine Day) è confermato per il 27 dicembre, giorno in cui in tutta Europa contemporaneamente sarà dato il calcio d'inizio alla campagna vaccinale. La prima dose sarà somministrata a Claudia Alivernini, 29 anni, infermiera del reparto malattie infettive dell'Ospedale Spallanzani. Seguiranno altre figure simbolo della lotta al virus, un operatore socio sanitario che opera nei reparti Covid, una ricercatrice e due medici.



Un preciso protocollo ha disposto le priorità della campagna di vaccinazioni, primi fra tutti medici e infermiere, operatori sanitari e ospiti e personale delle RSA. Seguiranno le persone più a rischio, anziani o soggetti con patologie pregresse e le aree più colpite dalla pandemia, come il Veneto.



Per ora nessun obbligo di vaccinarsi, anche perché secondo una ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità c'è una alta propensione a farlo da parte di giovani ed anziani. In generale 2 italiani su 3 si dicono disposti a vaccinarsi.