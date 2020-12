Piazza Affari, i dividendi di oggi 28 dicembre 2020

Assiteca

Fope

Zucchi

(Teleborsa) - Oggi, lunedì 28 dicembre in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:ISIN: IT0001012639Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,07 EURData di pagamento: 30/12/2020ISIN: IT0005203424Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,45 EURData di pagamento: 30/12/2020ISIN: IT0005395071Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,1184 EURData di pagamento: 30/12/2020