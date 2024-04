ASPI, assemblea approva bilancio 2023 e distribuzione dividendi

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria dei soci diha approvato ilal 31 dicembre 2023 e la proposta di destinare la quota dell'utile 2023 che residua dopo l'acconto suicorrisposto a dicembre 2023 - pari a 438,9 milioni di euro (utile complessivo dell'esercizio 873,1 milioni di euro) - per 230,8 milioni alla distribuzione del saldo dividendi, e per la parte residua di 208,1 milioni di euro alla "riserva utili portati a nuovo".I soci hanno anche approvato la proposta di distribuire agli azionisti quota parte delledisponibili per un importo pari a 120,7 milioni di euro a valere sulla "riserva utili portati a nuovo" di esercizi precedenti.Successivamente, l'assemblea ha confermato Zhiping Chen, Fabio Barchiesi e Ignacio Botella Rodriguez qualifino alla scadenza dell'attuale Consiglio, ovverosia fino all'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.