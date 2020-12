Doxee prosegue l'acquisto di azioni proprie

Doxee

(Teleborsa) -ha reso noto che, in relazione al programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 3 novembre 2020,, tra il 26 novembre e il 23 dicembre 2020, complessivamente, pari allo 0,042% del capitale sociale, ad un prezzo medio di 3,34 euro per azione e per un controvalore complessivo pari a 10.030,00 euro.La Società ha comunicato che l’acquisto di azioni proprie è avvenuto nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento e secondo le modalità, termini e condizioni contenute nell’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie conferita dall’Assemblea Ordinaria ed è stato oggetto di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione della Società tenutosi in data 24 dicembre 2020.A seguito di tali operazioni, la Società detiene, al 23 dicembre, complessivamente 7.500 azioni proprie, pari allo 0,104% del capitale sociale.In Borsa, giornata incolore perche chiude la giornata del 30 dicembre con una variazione percentuale negativa dello 0,57% rispetto alla seduta precedente.