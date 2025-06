Doxee, Giuseppe Dal Cin lascia il Cda

Doxee

(Teleborsa) -, multinazionale high-tech che opera in ambito Customer Communications Management e Customer Experience Management, ha fatto sapere che oggi, Amministratore non esecutivo né indipendente della Società, ha rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza immediata per ragioni personali.Ildella Società assumerà le necessarie deliberazioni per l’integrazione del Consiglio nel corso della prima riunione utile, che sarà convocata per il 23 giugno 2025.