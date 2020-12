Turismo, Italia tornata ai livelli del 1969 per numero di presenze

(Teleborsa) - Nel 2020 in Italia ci sono state oltre(-55%) rispetto all'anno scorso, riportando il nostro mercato turistico ai, secondo un'analisi del Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti. L'impatto non è solo per le attività ricettive e dei servizi del turismo, ma anche per, che hanno vistoche i turisti avrebbero generato.Un peso importante ce l'hanno le restrizioni imposte nel periodo delle, che fanno perdere almeno 3,5 milioni di turisti italiani e stranieri che avrebbero soggiornato in località italiane, per un totale stimato di 10,4 milioni di presenze e una spesa in beni e servizi di 1,2 miliardi di euro.Neglisono andati, mentre gli arrivi hanno subito un calo del -61,8%, attestandosi a quota 50,2 milioni. La contrazione maggiore è stata registrata per gli stranieri, che hanno trascorso nel nostro paese circa 63,5 milioni di notti, il 71,2% in meno rispetto al 2019. Valori meno negativi per i pernottamenti degli italiani, che dovrebbero attestarsi a 132,5 milioni (-38,7%).Considerando oltre al movimento dei turisti in strutture ricettive anche illa stima dei consumi turistici perduti raggiunge i 50,1 miliardi di euro, di cui oltre 32,9 miliardi (65,7%) in consumi turistici degli stranieri e oltre 17,1 miliardi (34,3%) di spesa degli italiani."È una crisi senza precedenti per il settore, con presenze turistiche più che dimezzate e prospettive ancora azzerate: difficile, infatti, che i flussi di viaggiatori riprendano prima della seconda metà del prossimo anno - ha affermato- In questa situazione, serve un piano per ripartire: i sostegni a fondo perduto devono proseguire, ma sono necessari investimenti consistenti mirati al rilancio delle imprese del turismo".