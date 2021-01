Carrefour crolla in borsa per contrarietà della ministra Lavoro francese a takeover

Carrefour

(Teleborsa) - La contrarietà di Elisabeth Borne, ministra del Lavoro francese, all'da parte dell'operatore di minimarket canadeseha fatto sprofondare le azioni del colosso della grande distribuzione francese.Carrefour sta scambiando a 16,63, con un. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 16,36 e successiva a 16,09. Resistenza a 16,79. Ieri le azioni avevano chiuso in rialzo del 13% a seguito dell'annuncio dell'inizio del dialogo tra le due società."Sono favorevole a non contestare la struttura societaria attuale di Carrefour e a permettere (all'azienda) di seguire la propria strategia, pertanto (sono)", ha detto Borne ai microfoni dell'emittente radio Europe 1.Couche-Tard ha dichiarato ieri di voler offrireper acquisire Carrefour. L'offerta, che la società canadaese prevede sarà principalmente in contanti, valuta Carrefour ae rappresenta unrispetto al prezzo di chiusura di martedì.Carrefour impiega, numero che lo rendedel Paese. In tutto il mondo ha più di 320.000 dipendenti.