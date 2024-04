Progetti di sostenibilità ambientale e sociale, partnership Carrefour Italia-Cents

(Teleborsa) -punta sconfermando la suagrazie ad un accordo di collaborazione continuativa constartup fintech proprietaria di una piattaforma di donazioni end-to-end - basata su un modello Impact-as-a-Service™ - che semplifica l'Nel dettaglio,- spiega la nota - ha integrato la piattaforma di donazioni verificate di’interno dei suoi sistemi digitali (sia app, sia e-commerce), contribuendo attivamente al sostegno di alcuni progetti benefici. Una se guarda al futuro con responsabilità e voglia di produrre un impatto sociale positivo. Con questa iniziativa, infatti, Carrefour Italia donerà l'1% degli ordini online superiori a cento euro coinvolgendo direttamente i suoi clienti, i quali - nella fase di checkout - avranno la possibilità di attivare l’iniziativa di beneficenza decidendo di destinare l’importo in favore di uno di questi enti non profit e dei loro progetti: Fondazione Banco Alimentare Onlus, Marevivo e DONNEXSTRADA."La partnership con Carrefour Italia rappresenta un importante passo avanti nella nostra missione di connettere aziende e brand conprogetti ad alto impatto nel terzo settore. Con questa specifica iniziativa, stiamo aprendo nuove opportunità per il coinvolgimento della grande community di Carrefour Italia, muovendo, insieme, passi significativi nell’ottica di avere massima trasparenza nei processi di donazione", ha sottolineatCo-founder di Cents.per fare la differenza nelle comunità in cui opera. Questa partnership ci permette di dare un contributo importante come abilitatore di impegno sociale concreto verso i territori in cui operiamo, combattendo la povertà alimentare, la violenza di genere e tutelando il patrimonio ambientale che ci circonda. Si tratta inoltre di un ulteriore passo nel nostro percorso per diventare una Digital Retail Company, dimostrando come l’innovazione possa essere un potente strumento per il cambiamento sociale” ha dichiaratoDirettrice E-Commerce, Marketing, Dati e Trasformazione Digitale di Carrefour Italia.La campagna dedicata a Marevivo, DONNEXSTRADA e Banco Alimentare - si legge ancora -durante la quale i fondi devoluti saranno utilizzati dagli enti per diversi progetti e monitorati da Carrefour Italia attraverso la piattaforma sviluppata dalla startup fintech. Questo sistema permetterà una gestione semplice, tracciabile e rendicontabile dei processi di donazione, garantendo trasparenza e massimizzando l'impatto generato nel tempo.Inoltre, latra le due realtà non si limiterà a questa singola iniziativa, ma continuerà per due anni, consentendo a Carrefour Italia di rafforzare ulteriormente le proprie attività di CSR, aumentando il