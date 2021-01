Coronavirus, ISS: situazione "delicata", quinta settimana con indice Rt in aumento

(Teleborsa) - L'è in una fase di ricrescita dellama "lieve" e "grazie alle misure non ci troviamo di fronte a impennata". È quanto ha dichiarato il presidente dell'ISS,, alla conferenza stampa organizzata al ministero della Salute sull'analisi dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di regia, che ha definito "delicata" la situazione attuale del PaeseBrusaferro ha segnalato segnali di decrescita in Veneto e nella provincia autonoma di Trento ma ha anche aggiunto che non c'è comune in Italia che non abbia segnalato dei casi, "quindi il virus circola in tutte le aree del Paese". Dall'si è osservato che la curva relativa aisi è fermata in quella che il presidente ha definito "una fase di stabilità" anche se la probabilità che si possa pero superare la soglia critica, però, riguarda molte regioni ed è opportuno intervenire tempestivamente. Per quel che riguarda la situazione dell'Rt e l'incidenza, Brusaferro ha detto che "sono aumentati ma va riconosciuto che l'aumento contenuto dell'è frutto degli sforzi fatti negli ultimi 15 giorni"."Ci sono regioni come Veneto e Friuli Venezia Giulia e PA Bolzano, che hanno però incidenze particolarmente elevate. Siamo quindi in unain cui sono richieste rigoroseper fare sì che la curva si appiattisca sempre di più e poi possa decrescere anche in una stagione caratterizzata dall'influenza", ha spiegato il presidente dell'ISS.Nel documento si osserva, comunque, "un aumento complessivo deldi unae non gestibile nel Paese dovuto ad un aumento diffuso della probabilità di trasmissione di SARS-CoV-2 in un contesto in cui l'impatto sui servizi assistenziali rimane alto nella maggior parte delle Regioni/PPAA". L'è stato pari a 1,09, in aumento da cinque settimane. Undici Regioni/PPAA riportano una classificazione di rischio alto (contro 12 la settimana precedente), 10 a rischio moderato (di cui 4 ad alto rischio di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e nessuna a rischio basso.Nel frattempo, sono statial Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia, mentre il numero di vittime è stato di 477. Entrambi i dati sono in calo rispetto a ieri, quando si erano registrate 522 vittime e 17.246 nuovi casi. Oggi ha fatto l'esordio nel bollettino del Ministero della Salute Con il conteggio dei test antigenici nel calcolo complessivo dei tamponi: in tutto sono stati segnalati 273.506 tamponi per il Covid-19 effettuati in Italia nelle ultime 24 ore (156.647 molecolari e 116.859 antigenici). Il tasso di positività così calcolato scende così al 5,9%, (al 10,3% se si tenesse conto solo dei molecolari, stabile rispetto 10,7% di ieri).