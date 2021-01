Cina, PIL quarto trimestre batte le attese

(Teleborsa) - Nel quarto trimestre del 2020su base annua, accelerando il passo rispetto al +4,9% del trimestre precedente. Il dato, comunicato dall', risultache avevano previsto un'espansione del 6,1%. Nell'intero 2020, il PIL è cresciuto del 2,3%, superando anche in questo caso il consensus (+2%).A dicembre ildella Cina è stato pari al 5,2%, come da attese e come a novembre. Nello stesso mese, laè salita del 7,3% su base annua ad un ritmo più robusto del +6,9% atteso dal consensus ed in accelerazione rispetto al +7% del mese precedente.Ledella Cina sono salite del 4,6% su base annua facendo peggio del +5,5% stimato dagli analisti e rallentando rispetto al +5% di novembre. Nell'intero 2020, anno segnato dalla pandemia Covid-19, le spese per i consumi hanno subito una contrazione del 3,9%.