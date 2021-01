Allarme Confcommercio: il 2021 inizia con un PIL in caduta

(Teleborsa) -, che porta in eredità nuovi lockdown enel periodo delle festività, prospettando una "mancata" ripresa ed unain questo primo mese dell'anno. E' la sintesi dell'ultimo rapporto congiunturale diaccompagnato dall'allarme del suo Presidente,, che parla di una"., afferma Sangalli, precisando che è "difficile immaginare il rimbalzo previsto dal Governo nei prossimi mesi". "Una situazione gravissima - sottolinea - che rischia di peggiorare con la crisi politica in atto. Le imprese, che sono allo stremo, hanno bisogno di tre certezze: indennizzi immediati e commisurati alle perdite subite, regole chiare sulla riapertura delle loro attività, un progetto condiviso sull’utilizzo efficace del Recovery Plan".A causa del peggioramento della situazione sanitaria e del prolungamento delle misure di contenimento - sottolinea l'Ufficio studi dell'associazione confederale -dell’economia italiana, deludendo così le aspettative di un concreto recupero di ampia parte delle perdite di prodotto e di consumi patite nel 2020, in base all'indicatore ICC di dicembre,dopo il -16,2% di novembre, a fronte di un leggero calo dei beni (-0,6%) e di un tonfo dei, con una caduta che in molti settori ha ampiamente superato il 50%. Le qattività più colpite sono i(-91%), a(-67,5%) e(-62%).Quanto ala stima è di un, quinto calo consecutivo, e di un. Nel quarto trimestre 2020 il Pil dovrebbe essersi ridotto del 3% sul trimestre precedente e del 7,5% tendenziale, per una chiusura annua a -9%.Quanto all, ’Ufficio Studi prevede per gennaio un, in larga parte determinato dalla ripresa dei prezzi degli energetici regolamentati e non, e una variazione nulla su base annua.