Alibaba in forte rialzo in borsa dopo ricomparsa di Jack Ma

Alibaba

(Teleborsa) - La ricomparsa , anche se sono in video, del fondatorefa bene ad, che è in netto rialzo in borsa. Allunga il passo a Wall Street rispetto alla seduta precedente, portandosi a 264,6, con un, dopo aver chiuso in rialzo dell'8,52 ad Hong Kong.Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 268,2 e successiva a 274,5. Supporto a 261,9.Dopo quasi tredalla scena nazionale ed internazionale, il miliardario cinese è riapparso - secondo i media cinesi - ad una. Jack Ma sembrava sparito dalla circolazione dopo aver tenuto ad ottobre 2020 un discorso piuttosto critico nei confronti del governo cinese.Nei mesi successivi le autorità cinesi, dopo averne bloccato l'IPO, avevano obbligato il colosso fintech, controllata di Alibaba, a tornare alla propria attività originaria, citando presunti abusi della posizione dominante.