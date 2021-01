Il CdA di TIM presenterà una propria lista per il rinnovo del board

TIM

(Teleborsa) - Durante la riunione odierna, sotto la presidenza di Salvatore Rossi, ilha avviato l’iter per la, che avverrà nell'assemblea del. Con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, oggetto dell'assemblea del 31 marzo, verrà infatti a scadenza il mandato avviato il 4 maggio 2018 e i soci saranno chiamati a rinnovare l’organo consiliare.Nel ritenere adeguato il numero di quindici amministratori, il CdA ha manifestato l’opinione che la composizione del consiglio debba tenere conto delle esigenze aziendali e della necessità di mantenere un’importante presenza di amministratori indipendenti. "Appare opportuno che il nuovo consiglio assicuri lain corso, sia formato da professionalità in possesso di competenze ed esperienze adeguate alla piena condivisione di questo percorso e assecondi, con la rapidità richiesta dal mercato, le trasformazioni industriali e tecnologiche", si legge in una nota.Il fatto che il consiglio di amministrazione presenti una propria lista è una, resa possibile dal fatto che, che il socio che ha candidato la maggioranza degli amministratori in carica ha sostanzialmente alienato la propria partecipazione e"La delibera presa all’unanimità oggi dal consiglio di amministrazione di TIM di proporre alla prossima assemblea una propria lista di candidati per il consiglio futuro, segna un momento importante nella vita dell’organo. Un", ha commentato. "Un consiglio nato da una contrapposizione forte tra soci, che ha vissuto al suo interno confronti anche aspri nella prima metà del suo mandato, per poi trovare nella seconda metà un equilibrio costruttivo, di cui il percorso avviato oggi è la riprova concreta. Il fatto in sé mi sembra da salutare con grande favore", ha aggiunto.Per preparare la lista, il consiglio inizierà con una fase di, per procedere poi alla stesura di una prima e ampia lista di possibili candidati e infine di una, con il supporto tecnico di Egon Zehnder Italia. Il coordinamento delle attività è stato affidato al presidente Rossi.