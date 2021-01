Alcoa crolla dopo i conti del quarto trimestre

Alcoa

S&P-500

colosso dell'alluminio

Alcoa

(Teleborsa) - Si muove in forte ribasso il titolo, che esibisce una variazione percentuale negativa del 10,07%.Il gigante dell'alluminio ha chiuso il quarto trimestre con una perdita netta di 4 milioni di dollari, pari a 0,02 dollari per azione, in miglioramento rispetto al rosso di 49 milioni, pari a 0,26 dollari per azione, registrato nel terzo trimestre 2020. Le stime di consensus erano per ritorno all'utile di 11 centesimi. Sempre nel trimestre, isono calati da 2,44 miliardi a 2,39 miliardi di dollari.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa del, che fa peggio del mercato di riferimento.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 20,07 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 21,35. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 19,61.