In rosso Wall Street con escalation su dazi, vola Levi Strauss dopo i conti

(Teleborsa) -(che rimane comunque vicina ai massimi storici toccati ieri da S&P 500 e Nasdaq Composite), con gli investitori preoccupati per l'. Ieri ha annunciato un dazio del 35% sulle importazioni canadesi, che entrerà in vigore il mese prossimo, in aumento rispetto al 25% imposto a marzo, e ha avvertito che l'imposta potrebbe aumentare ulteriormente in caso di rappresaglia da parte del Canada. Inoltre, ha ventilato la possibilità di un dazio generalizzato del 15% o del 20% su altri paesi, in aumento rispetto all'attuale base del 10%.Nel frattempo, sale l'attesa per la, che dovrebbe arrivare nel corso della giornata. Trump ha ampliato la sua guerra commerciale negli ultimi giorni, imponendo nuovi dazi su diversi paesi, tra cui gli, oltre a un dazio del 50% sulIntanto, gli investitori si preparano alla. Le grandi banche di Wall Street pubblicheranno i risultati trimestrali la prossima settimana, con J.P. Morgan che darà il via martedì. La prossima settimana sarà anche ricca di, inclusi quelli sull'inflazione, sui prezzi alla produzione e sulle vendite al dettaglio.Tra chi ha già, balza il produttore di jeans, dopo aver alzato le previsioni annuali di ricavi e utili e battuto le stime trimestrali.Guardando ai, ilsta lasciando sul parterre lo 0,74%; sulla stessa linea, si muove al ribasso l', che perde lo 0,32%, scambiando a 6.260 punti. Sulla parità il(-0,09%); con analoga direzione, senza direzione l'(-0,18%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,27%),(-1,19%) e(-1,02%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,39%),(+0,62%) e(+0,56%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,75%.scende del 2,67%. Calo deciso per, che segna un -2,37%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,50%.Al top tra i, si posizionano(+2,52%),(+1,84%),(+1,45%) e(+1,39%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,68%. Soffre, che evidenzia una perdita del 3,19%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,85%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,66%.