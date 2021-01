CNH Industrial, il calendario finanziario del 2021

Leader globale nel settore dei capital goods

(Teleborsa) - Ilrende noto in un comunicato il calendario finanziario per l'anno 2021:Appuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei risultati finanziari trimestraliCDA: Risultati del IV trimestre e dell’intero anno 2020Assemblea: Approvazione della relazione finanziaria annuale 2020CDA: Risultati del I trimestre 2021Appuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei risultati finanziari trimestraliAppuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei risultati finanziari trimestraliCDA: Risultati del II trimestre e I semestre 2021Appuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei risultati finanziari trimestraliCDA: Risultati del III trimestre 2021