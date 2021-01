Ex Ilva, Arcuri: a febbraio prima fase ingresso dello Stato nel capitale

(Teleborsa) - A febbraio lofarà il suo primo ingresso nel capitale di. L'annuncio è arrivato dall'amministratore delegato di Invitalia,, parlando a margine della commemorazione per il 42esimo anniversario dell'assassinio dell'operaio e sindacalista Guido Rossa nello stabilimento dell'azienda dell'acciaio a Genova."Abbiamo fatto un faticoso e, alla fine, proficuo negoziato che si è concluso. Stiamo aspettando l'autorizzazione dell', pensiamo che arriverà in pochissime settimane e a febbraio si realizzerà la prima fase dell'ingresso dello Stato nel capitale", ha detto Arcuri.Alla commemorazione ha partecipato anche, segretaria generale di. "Noi non siamo stati coinvolti da nessuna trattativa ma è importante il fatto che lo Stato rientri nellain Italia e che rientri individuando nell'un asset fondamentale del Paese è importantissimo", ha commentato.Quanto al, la segretaria generale Fiom Cgil ha sottolineato la necessità di investimenti. "Abbiamo incontrato l'azienda anche con la presenza diper un breve incontro informativo in cui ci hanno illustrato a grandi linee ilche ha consentito l'accordo – ha detto Francesca Re David – Noi continuiamo a dire che se non si fanno gli investimenti in fretta rimane tutto fermo. Il mercato della siderurgia e' un mercato in risalita e quindi e' necessario che sia veloce l'inizio degli investimenti che vanno fatti".E ha aggiunto: "rivendichiamo l'accordo che abbiamo fatto fino al 2018 che prevedevae naturalmente non riteniamo pensabile che un accordo fatto con un privato possa prevedere zero esuberi e con una società partecipata possa avere una condizione diversa. Lanon è ancora iniziata. Abbiamo chiesto di calendarizzare incontri negli stabilimenti".Se c'e' un accordo di programma qui a Genova e' perche' si e' chiusa l'area a caldo, i lavoratori hanno pagato un prezzo, un accordo particolare che vede la presenza anche come firmatario di tutte le istituzioni, anche del sindacato e che non aveva una scadenza. Quindi noi pensiamo che vada rispettato". Lo ha detto la segretaria generale della Fiom Cgil, Francesca Re David, parlando dell'accordo di programma per lo stabilimento ex Ilva di Genova, a margine della commemorazione dell'operaio e sindacalista Guido Rossa ucciso dalle Brigate Rosse 42 anni fa. "L'altra cosa da dire - ha aggiunto Re David - e' che per quanto riguarda le aree del piano industriale presentato dall'azienda, i primi a ripartire sono esattamente gli stabilimenti del Nord perche' nel Sud c'e' tutto il piano ambientale, rifacimento dei forni, forno elettrico e cosi' via. Secondo me Mittal si dovra' porre il problema se aumentera' la produzione - ha concluso la segretaria generale della Fiom - di e come allargare l'occupazione”."Noi - ha aggiunto Re David - abbiamo incontrato l'azienda anche con la presenza di Invitalia per un breve incontro informativo in cui ci hanno illustrato a grandi linee il piano industriale che ha consentito l'accordo. Noi continuiamo a dire che se non si fanno gli investimenti in fretta rimane tutto fermo. Il mercato della siderurgia e' un mercato in risalita e quindi e' necessario che sia veloce l'inizio degli investimenti che vanno fatti". "Contemporaneamente - conclude la segretaria generale della Fiom - noi rivendichiamo l'accordo che abbiamo fatto fino al 2018 che prevedeva zero esuberi e naturalmente non riteniamo pensabile che un accordo fatto con un privato possa prevedere zero esuberi e con una societa' partecipata possa avere una condizione diversa. La trattativa non e' ancora iniziata. Abbiamo chiesto di calendarizzare incontri negli stabilimenti".