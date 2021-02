Eurozona, la crescita del manifatturiero rimane elevata

(Teleborsa) - L’Eurozona conferma unaa gennaio, espandendosi a un tasso elevato e per il settimo mese di fila. Lo conferma l'ultimo report di Markit sui PMI, gli indici sulle aspettative dei direttori acquisti delle aziende manifatturiere.L’, in leggera discesa da 55,2 di dicembre e di poco variato dalla precedente stima flash. Il tasso registrato è stato comunque tra quelli maggiori osservati durante gli ultimi due anni e mezzo. L'indicatore dello stato di salute del settore manifatturiero rimane infatti ben al di sopra della soglia dei 50 punti, che fa da spartiacque fra recessione ed espansione.A livello nazionale, il PMI insi è portato a, ai massimi da 34 mesi, il PMI dellaè salito a, il livello minimo da 4 mesi. Il dato dellasi è attestato a 51,6 punti, il massimo da 6 mesi, mentre laregistra 49,3, l'unico dato negativo tra i grandi Paesi dell'Eurozona."Ad inizio del 2021 continua la forte espansione della produzione manifatturiera dell’eurozona, anche se la crescita si è indebolita indicando il valore più basso dall’inizio della ripresache hanno messo a dura prova i produttori della regione", ha commentato il capo economista di IHS Markit,"Se le prospettive future sono più rosee, visto l’che raggiungendo a gennaio il valore record in tre anni ha fatto iniziare l’anno con una rassicurante nota di ottimismo, qualsiasi potenzialeaggiungerà ulteriori incertezze alle previsioni", ha aggiunto l'economista.