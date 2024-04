Russia, banca centrale lascia tassi di interesse al 16%

(Teleborsa) - Laha deciso di. "Le attuali pressioni inflazionistiche si stanno gradualmente allentando, ma rimangono elevate - si legge nello statement rilasciato al termine della riunione odierna - A causa della rimanente elevata domanda interna, che supera le capacità di espandere l'offerta, l'inflazione tornerà al target un po' più lentamente di quanto previsto a febbraio".Il ritorno dell'inflazione al target e la sua ulteriore stabilizzazione intorno al 4% presuppongono che le condizioni monetarie restrittive saranno mantenute nell'economia per un periodo più lungo di quanto previsto in precedenza. Nello scenario di base, la banca centrale hamedio nel 2024 e nel 2025 rispettivamente al 15,0-16,0% e al 10,0-12,0%.La politica monetaria è destinata a consolidare i processi disinflazionistici in corso nell'economia nazionale. Secondo le previsioni della banca centrale e considerato l'orientamento della politica monetaria,annua scenderà al 4,3–4,8% nel 2024 e tornerà al 4% nel 2025.La Bank of Russia afferma che gli indicatori ad alta frequenza mostrano che, nel primo trimestre del 2024, l'economia russa ha continuato a crescere notevolmente più velocemente del previsto. L'attività dei consumatori rimane elevata in un contesto di aumento significativo dei redditi delle famiglie e di fiducia dei consumatori positiva. Secondo i sondaggi condotti dalle aziende, la domanda di investimenti rimane elevata. L'economia russa mostra ancora una significativa deviazione verso l'alto da un percorso di crescita equilibrata. Laper il 2024 è stata aumentata al 2,5-3,5%.