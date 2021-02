4Aim Sicaf, il calendario finanziario del 2021

4Aim Sicaf

(Teleborsa) -ha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico - finanziari e di eventuali dividendi che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea degli Azionisti nel corso del 2021CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 (in seconda convocazione 26 marzo 2021)Assemblea: BilancioAppuntamento: Pubblicazione del NAV per Azione relativo al primo trimestre 2021CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021 volontariamente sottoposta a revisione contabile limitataAppuntamento: Pubblicazione del NAV per Azione relativo al terzo trimestre 2021