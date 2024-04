AssoNEXT guarda oltre l'EGM. Nuovo CdA con Giovanni Natali ancora presidente

4Aim

(Teleborsa) - L'di, Associazione Italiana delle PMI quotate, ha approvato all'unanimità il resoconto di gestione per l'anno 2023, eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione e approvatoper rafforzare l'impegno in favore delle PMI quotate e ampliare la partecipazione alla vita associativa.In primis, nell'ottica di accompagnare i soci nella crescita sul mercato, anche attraverso passaggi di listino, AssoNEXT Associazione Italiana delle PMI quotate riconosce l'alle società consu sistemi multilaterali di negoziazione o mercati di crescita per le PMI o quotati sul mercato regolamentato.Inoltre, per rafforzare la partecipazione dei soci alla vita associativa, il numero deie il numero dei membri del Comitato Scientifico fino a un massimo di 20. Sono anche stati istituiti i Comitati Tecnici (gruppi di lavoro tematici) all'interno del Comitato Scientifico, con l'obiettivo di promuovere riflessioni, condurre analisi, fare proposte per il mercato.Ilper il prossimo triennio è composto da: Presidente Giovanni Natali; Vice Presidenti Anna Lambiase IR TOP Consulting e Vincenzo Polidoro; consiglieri Pierluigi Bocchini Clabo, Beatrice Buzzella, Alberto Gustavo Franceschini, Luigi Giannotta Integrae SIM, Guglielmo Manetti, Simone Ranucci Brandimarte, Dina Ravera, Massimo Segre, Simone Strocchi Electa Ventures, Diego Toscani, Davide Verdesca, Francesca Zaffarami"L'Associazione prosegue nell'attività di formazione e divulgazione, e se nel 2023 il focus è stato il DDL capitali, per il 2024 l'obiettivo è di essere- ha commentato Natali - E non si può sbagliare"."L'ambiente collaborativo, la condivisione di esperienze tra aziende con obiettivi di crescita comuni, il networking con i professionisti, continuano a rappresentare il collante dell'Associazione, che- ha spiegato- Tra gli obiettivi per il 2024, AssoNEXT intende ampliare la base associativa e la collaborazione con le altre Associazioni; rafforzare presenza, visibilità, efficacia della sua rappresentanza istituzionale; consolidare l'attività di formazione più tradizionale e creare nuove occasioni di scambio e dibattito, con esperti di alto profilo"."Grazie alla collaborazione con Websim Corporate, diffonderemo un, una fotografia del mercato EGM e i suoi trend, per arricchire il patrimonio di conoscenze e competenze di ogni partecipante l'Associazione", ha aggiunto.