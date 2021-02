Tutela rider, UBER adotta protocollo salute e sicurezza

(Teleborsa) -ha adottato unche prevede, tra l'altro, ladeicome il casco, la "fornitura dell'equipaggiamento protettivo anti-Covid", corsi. Lo spiega la società, "prima azienda in Italia a mettere a punto un insieme di procedure chiare e iniziative concrete" di questo tipo. Lo scorso maggio, il Tribunale di Milano ha disposto l'amministrazione giudiziaria per Uber Italy per caporalato sui rider. Ora gli amministratori giudiziari parlano di"Con le attività che stiamo realizzando ora e nei prossimi mesi - ha spiegato Gabriele De Giorgi, Public Policy Manager di Uber Italia - miriamo a diventare ilnell'ambito della tutela della salute e sicurezza dei corrieri, e un esempio per tutte le realtà operanti nella consegna di beni a domicilio nel nostro Paese".Le indagini del PM Paolocondotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Gdf, ilavevano portato la Sezione misure di prevenzione del Tribunale, presieduta da Fabio Roia (giudice delegato anche Veronica Tallarida), a disporre, con un provvedimento mai preso prima nei confronti di una piattaforma di delivery, il commissariamento della filiale italiana del colosso americano. Davanti alla Sezione misure di prevenzione riprenderà con udienza ilil procedimento sulla prosecuzione o meno dell'amministrazione giudiziaria.Intanto, l'amministratore giudiziariocoi suoi "coadiutori, gli avvocati Fabio Cesare e Marcella Vulcano", esprimeper i risultati raggiunti: Uber "sta seguendo le coordinate tracciate dai giudici" e "haelaborato dall'ufficio dell'amministratore giudiziario". La società "sta facendo unper posizionarsi nel settore delcome un'impresa ad un elevato livello di