MCC lancia nuovo credito agevolato per PMI che investono su salute e sicurezza

(Teleborsa) - I Gruppo Mediocredito Centrale ha lanciato un. "Sicurezza per NOI" è una nuova linea di finanziamento agevolata, dedicata alle piccole e medie imprese che vogliono investire persui luoghi di lavoro (formazione, nuovi macchinari, impianti e attrezzature, manutenzione e certificazioni).Il Gruppo ha stanziato unper la concessione, da parte di BdM Banca e Cassa di Risparmio di Orvieto, di finanziamenti a sostegno di spese correnti, investimenti in beni materiali e immateriali destinati a migliorare le misure di prevenzione e sicurezza e per il sostegno al capitale circolante per le aziende già in possesso della certificazione UNI ISO 45001.L’iniziativa è diretta a tutte le imprese, con particolare attenzione alle, che rappresentano i focus del Gruppo."Il tema della sicurezza dei luoghi di lavoro deve essere prioritario per tutti", ha affermato Cristiano Carrus, AD di BdM Banca - Gruppo Mediocredito Centrale, aggiungendo "Sicurezza per Noinasce proprio per sostenere e affiancare le imprese nei loro investimenti in strumenti tecnologicamente più avanzati e in formazione più specializzata, rendendo così sempre più sicuri i luoghi di lavoro sul nostro territorio".