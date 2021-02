Il calendario societario 2021 di Esprinet

Distributore all'ingrosso di informatica ed elettronica di consumo in Italia e Spagna

Esprinet

(Teleborsa) - Ilha comunicato il calendario degli eventi societari dell'intero anno, confermando la diffusione dell’informativa finanziaria trimestrale, semestrale e annuale e le date di partecipazione ad alcuni eventi.I vertici direnderanno nota la data di stacco e di pagamento di eventuali dividendi che saranno distribuiti nel corso del 2021.CDA: Approvazione dei dati preconsuntivi al 31 dicembre 2020Appuntamento: Partecipazione al Frankfurt European Midcap Event organizzato da IntermonteAppuntamento: Partecipazione all’evento IT Day organizzato da Intesa San PaoloCDA: Approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020Appuntamento: Partecipazione alla Pan-European Small/Mid Cap CEO Conference organizzato da J.P. Morgan CazenoveAppuntamento: Partecipazione alla STAR Conference Spring 2021 Virtual Edition organizzata da Borsa ItalianaAssemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2020 e presentazione del bilancio consolidato 2020Appuntamento: Partecipazione all’evento Mid & Small in London organizzato da Virgilio IR (fino a giovedì 22/04/2021)Appuntamento: Partecipazione alla TP ICAP Midcap Conference organizzata da Midcap Partners (fino a mercoledì 12/05/2021)CDA: Approvazione informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2021Appuntamento: Partecipazione all’evento Mid & Small Virtual Spring organizzato da Virgilio IR (fino a giovedì 20/05/2021)Appuntamento: Partecipazione all’evento Mid & Small Virtual Summer organizzato da Virgilio IR (fino a venerdì 06/08/2021)CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021Appuntamento: Partecipazione alla STAR Conference Fall 2021 organizzata da Borsa Italiana (fino a mercoledì 13/10/2021)CDA: Approvazione informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2021Appuntamento: Partecipazione all’evento Mid & Small in Milan organizzato da Virgilio IR (fino a giovedì 02/12/2021)