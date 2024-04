Esprinet, depositate liste per rinnovo CdA e collegio sindacale

Esprinet

(Teleborsa) -fa sapere che sono state depositate le liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nei termini previsti dalla normativa vigente.Una lista, la Lista N. 1, rispettivamente, per l’organo amministrativo e per l’organo di controllo, è stata presentata dai soci del Patto di Sindacato costituito il 24 marzo 2023 tra Axopa e Montinvest, titolari complessivamente di circa il 28,68% delle azioni ordinarie della Società alla data di presentazione della lista.è così composta: Maurizio Rota (Candidato alla carica di Presidente non esecutivo), Marco Monti (Candidato alla carica di Vice-Presidente non esecutivo), Alessandro Cattani (Candidato alla carica di Amministratore Delegato), Angelo Miglietta (Indipendente e non esecutivo), Riccardo Rota (non esecutivo), Luigi Monti (non esecutivo), Renata Maria Ricotti (Indipendente e non esecutivo), Angela Sanarico (Indipendente e non esecutivo), Angela Cossellu (Indipendente e non esecutivo), Emanuela Prandelli (Indipendente e non esecutivo), Emanuela Teresa Basso Petrino (Indipendente e non esecutivo).Per un totale di 11 membri di cui 10 non esecutivi e 6 indipendenti.è così composta: Maurizio Dallocchio (Candidato alla carica di Sindaco Effettivo), Maria Luisa Mosconi (Candidato alla carica di Sindaco Effettivo), Franco Aldo Abbate (Candidato alla carica di Sindaco Effettivo), Riccardo Garbagnati (Candidato alla carica di Sindaco Supplente), Ilaria Verani (Candidato alla carica di Sindaco Supplente).Una lista di minoranza, la, per l’organo di controllo è stata presentata dai gestori Arca Fondi SGR S.p.A., Fideuram Asset Management Ireland e Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A., che hanno dichiarato di essere titolari complessivamente dell’1,39% delle azioni ordinarie della Società.Laè così composta: Silvia Muzi (Candidato alla carica di Sindaco Effettivo), Vieri Chimenti (Candidato alla carica di Sindaco Supplente).