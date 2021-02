Appuntamenti e scadenze: settimana del 15 febbraio 2021

Confinvest

Dhh

Gel

Gpi

Leone Film Group

Reno De Medici

Denny's

Groupon

Poste Italiane

Banca Farmafactoring

Covivio

Edison R

Jack In The Box

Pan American Silver

Poste Italiane

American Electric Power

Campari

Campari

Dropbox

ENI

Moncler

Moncler

Pdf Solutions

Tripadvisor

Wal-Mart

Bb Biotech

ENI

(Teleborsa) -Stati Uniti - Borsa di New York chiusa per festivitàCina - Borsa di Shanghai chiusa per festivitàEU - Riunione dell'Eurogruppo in videoconferenza. Partecipa Christine LagardeBanca d'Italia - Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario; Finanza pubblica, fabbisogno e debitoHong Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festivitàG20 - Primo "Employment Working Group Meeting" in videoconferenzaCanada - Borsa di Toronto chiusa per festivitàTesoro - Regolamento medio-lungo- CDA: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntiveEU - Riunione ECOFIN15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Risultati preconsuntivi consolidati relativi all’esercizio 2020IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati - Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.IRPEF – addizionali regionali e comunali - Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.IVA liquidazione mensile - Liquidazione IVA del mese precedente.Split payment - Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" relativa al mese precedente.IVA versamento - mensile - Versamento dell’imposta se dovuta.INPGI - denuncia - Presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.CASAGIT - versamento - Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.CASAGIT - denuncia - Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.INPS - versamento - Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.INPS – Gestione separata - Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi.INPGI - versamento - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.ABI - Comitato esecutivo AbiFOMC - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetariaBCE - Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a FrancoforteG20 - Secondo "International Financial Architecture Working Group Meeting" in videoconferenza8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di gennaio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo: Rendiconto annuale- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili del Gruppo Poste Italiane alla comunità finanziariaTechnology Revolution Day - Evento online organizzato da EngieBCE - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria2021 IIF (Institute of International Finance) U.S. Climate Finance Summit - Si riuniranno gli AD delle principali banche, assicuratori e gestori patrimoniali, esperti climatici di tutta la comunità scientifica e accademica per discutere su come sostenere al meglio una transizione a favore della crescita e dei mercati verso un'economia sostenibile a basse emissioni di carbonioBCE - Pubblicazione dei rendiconti finanziari della BCE per il 2020CNEL - Evento istituzionale - Commissione Informazione e Lavoro - In collegamento telematico17.30 - Luiss Business School - Webinar "Il Welfare del futuro, dopo la pandemia” - Luiss Business School promuove un Osservatorio sul Welfare. In un Paese stretto fra rivoluzione digitale e rivoluzione sanitaria, il webinar affronterà le tematiche connesse al nuovo welfare, dopo la pandemia in atto. Interverranno Marina Calderone, Presidente Consiglio Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro, Maria Bianca Farina, Presidente Poste Italiane, Pier Carlo Padoan, Presidente designato UniCredit, e Roberto Pessi, Prorettore Università Luiss Guido Carli. Introdurrà i lavori Luigi AbeteTesoro - Comunicazione CTZ - BTP€i- Risultati di periodo- Appuntamento: Annuncio risultati e conference call- CDA: Approvazione progetto di bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2020- Risultati di periodo: Rendiconto annuale- Risultati di periodo- CDA: Bilancio preconsuntivo al 31 dicembre 2020 e previsione relativa all’ammontare del dividendo per l’esercizio 2020- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato 2020- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodoBanca d'Italia - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero8.00 - Economia - Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna11.00 - Corte dei Conti - Inaugurazione anno giudiziario 2021 e insediamento Presidente Carlino - La cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2021 e di insediamento del Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino avrà luogo nell’Aula delle Sezioni riunite della Corte dei conti, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle più alte cariche istituzionali. Il Presidente Carlino svolgerà la relazione sull’attività dell’Istituto nel 2020. Interverrà il Procuratore generale, Angelo CanaleScadenze tecniche - Scadenza Futures su Azioni e OpzioniTesoro - Comunicazione BOT- CDA: Rapporto annuale 2020- Appuntamento: Presentazione analistiENASARCO - Termine per il versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti da parte del mandante relativi al 4° trimestre 2020.