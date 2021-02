Petrolio ai massimi da gennaio 2020

(Teleborsa) - I prezzi delsono saliti ai, raggiungeno i livelli pre-pandemia, nella speranza che le campagne di vaccinazione e gli stimoli all'economia degli Stati Uniti portino a una rapida ripresa globale. Ilha raggiunto quotadollari al barile, in aumento dell'1,2%, mentre ilscambia adollari al barile, in rialzo dell'1,7%."Le materie prime beneficiano di un ciclo inflazionistico, ma possono ancora continuare acon la riapertura delle economie e la ripresa della domanda", ha detto a Reuters Esty Dwek, head of global market strategy per Natixis Investment Managers Solutions.A incidere sull'aumento dei prezzi sono anche i, dopo che la coalizione a guida saudita che combatte nello Yemen ha dichiarato di aver intercettato un drone carico di esplosivo lanciato dai ribelli Houthi, allineati con l'Iran.