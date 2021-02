L'indice del settore alimentare italiano marcia in positivo (+0,75%), guizzo positivo per Centrale del Latte D'Italia

comparto alimentare a Piazza Affari

settore Alimentare europeo

FTSE Italia Food & Beverage

indice EURO STOXX Food & Beverage

Ftse MidCap

Doria

Centrale del Latte D'Italia

(Teleborsa) - Andamento tonico per ilgrazie alla scia positiva disegnata dalIlha aperto a 111.233,3 con un incremento di 830,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in rialzo a 514, dopo aver avviato la seduta a 510.Tra le azioni del, composto rialzo per la, che si muove con un guadagno dello 0,55%.Tra ledi Piazza Affari, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 2,02%.