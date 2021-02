Covid, sale numero nuovi casi e vittime. Tasso positività al 4,8%

Astrazeneca

(Teleborsa) - Sono stati registrati in Italiadi coronavirus, su un totale dii effettuati, mentre le. Ieri i nuovi casi erano 12.074, su 294.411 tamponi, e le vittime 369. E' quanto emerge dal consueto bollettino giornaliero del Ministero della Salute, secondo cui ildal 4,1% precedente.Il totale degliè di 20.008 pazienti. I pazienti ricoverati insono 2.045, due in più rispetto a ieri, mentre i rsono 17.963, 311 in meno.Gli attualmente positivi al coronavirus sono 384.501 (4.363 in meno), mentre i dimessi o guariti sono 2.286.024 (17.771 in più) per un totale di 2.765.412 (+13.762) casi complessivi.Le regioni che hanno registrato il maggior numero di nuovi casi sono(+2.540),(+1.573),(+1.565),(+1.042),(+1.025).Il Lazio è pronto a far partire la campagna di vaccinazioni di massa presso i medici di medicina generale il prossimo 1° marzo, a partire dai nati nell'anno 1956 (65 anni). A chi si prenoterà sarà somministrato il vaccinoLa campagna di vaccinazioni per le scuole, intanto, sta avendo un grande successo con oltre 20 mila prenotazioni online degli operatori delle scuole e delle università e dei servizi per l'infanzia.