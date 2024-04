BCE, leggero calo nel costo del denaro per nuovi prestiti a imprese e famiglie

(Teleborsa) - L'indicatore composito delè diminuito di 6 punti base al 5,12% a2024, trainato dall'effetto del tasso di interesse; l'indicatore relativo aiper l'acquisto di abitazioni è diminuito di 4 punti base al 3,84%, trainato dall'effetto tasso di interesse. Lo comunica la Banca centrale europea ().Il tasso di interesse composito per icon scadenza prestabilita da parte delleè diminuito di 5 punti base al 3,63%, spinto dall'effetto del tasso di interesse; tasso di interesse per idelle società sostanzialmente invariato allo 0,90%Tasso di interesse composito per icon scadenza prestabilita dellee per idelle famiglie sostanzialmente invariato rispettivamente al 3,17% e allo 0,38%