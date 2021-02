Recovery, Corte Conti: "Non un euro in mano a criminalità"

(Teleborsa) - "Larichiederà sforzi enormi e grande attenzione nell'impiego delle ingenti risorse del Next Generation Eu, non un euro dovrà essere sprecato, non un euro dovrà finire nelleLo ha sottolineato il Procuratore generale della Corte dei Conti,, nel suo intervento all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2021 della Corte precisando chedecisori politici, pubbliche amministrazioni, forze di polizia, magistrature"."È auspicabile - ha aggiunto Canale - che il nostro Paese, che nei decenni trascorsi ha conosciuto tante emergenze dipendenti da tragici eventi naturali,, ma anche la capacità di gestione deldi quelle fasi, cioè, nelle quali, esauritasi o comunque ridottasi la