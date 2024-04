Diasorin vola in vetta al FTSE MIB su scia conti BioMerieux

DiaSorin

azienda produttrice di apparati diagnostici

FTSE MIB

DiaSorin

società biotecnologica

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per, in guadagno del 3,24% sui valori precedenti.A fare da assist alle azioni che si posizionano in cima al principale paniere FTSE MIB, contribuiscono i conti positivi annunciati dal competitor francese, BioMerieux, che ha chiuso il primo trimestre con un aumento del fatturato del 6,6% a 965 milioni di euro.A livello comparativo su base settimanale, il trend dell'evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Le tendenza di medio periodo dellasi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 89,85 Euro. Supporto stimato a 86,43. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 93,27.