(Teleborsa) - Rendimenti in calo e domanda sostenuta per i CTZ offerti oggi in asta dal Tesoro. Nel dettaglio, è stata collocata la nona tranche del titolo con scadenza 28/09/2022 per un importo pari a 2,5 miliardi di euro.Il rendimento è risultato in calo di 3 centesimi rispetto all'asta precedente attestandosi a -0,308%.pari a 4,158 miliardi con unpari 1,66.Il regolamento dell'asta cade sul prossimo 25 febbraio.