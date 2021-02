Confagricoltura: non è "indecente" la proposta di riaprire i ristoranti a cena

(Teleborsa) - “Non è una ‘proposta indecente’ quella di riaprire iove possibile, al pari dell’ora di pranzo, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza e nelle zone gialle". Ha commentato così, presidente di, la richiesta avanzata di sindaci italiani di poter riaprire i locali del settore della ristorazione nelle ore serali.“Proprio quest’anno abbiamo voluto confermare la partnership con l’– ha sottolineato il presidente Giansanti – con la convinzione che occorra rinsaldare un patto forte tra agricoltori e ristoratori, perché un ruolo importante puo’ svolgere il settore primario in questo contesto, legato alla valorizzazione dei prodotti della terra". "Anche il settore dell’sta subendo la crisi legata al Covid – ha aggiunto Giansanti - Quando sarà passato questo momento difficile per tutti, e finalmente recupereremo quella socialità che tanto ci manca, dovremo lavorare insieme per un grande progetto di rilancio della enogastronomia italiana, fiore all’occhiello del nostro Paese.”Anche nel settore, Confagricoltura ha ricordato che il canaleè di vitale importanza per le aziende vitivinicole, che nel 2020 hanno già perso irreversibilmente almeno il 30% delle vendite con danni permanenti. “Ai, che in più occasioni hanno dichiarato di non volere sussidi, chiedendo semplicemente di poter lavorare, va data quella fiducia che meritano, per poter tornare a lavorare con passione e professionalità. È necessario ora agire con urgenza – ha concluso Giansanti - Ogni giorno che passa iaumentano, e quei ristoranti, ma anche gli agriturismi sopravvissuti alrischiano di dover abbassare la serranda per sempre”.