Il bitcoin torna sopra quota 50 mila dollari

(Teleborsa) - Dopo aver perso oltre il 22% del suo valore dai massimi di domenica, a quota 58 mila dollari, ai minimi di martedì, poco sopra 45 mila, ilrecupera parte del suo valore e. A spingere al rialzo il suo valore sono valutazioni positive e acquisti da parte di grandi società., fondatrice e CEO di ARK Investment Management, ha detto di essere "sul bitcoin" e "molto felice di vedere una sana correzione", in un'intervista a Bloomberg.Inoltre, la società fintech, gestita dal CEO diJack Dorsey, ha annunciato di aver. Sommati al precedente acquisto di 50 milioni di dollari in bitcoin, ora la popolare criptovaluta rappresenta circa il 5% degli asset di Square al 31 dicembre 2020, secondo quanto ha riferito la stessa società.La valutazione della più importante delle criptovalute era crollata anche a causa delle parole della, che aveva descritto il bitcoin come un "" e a cui "la gente deve fare attenzione"; inoltre, la criptovaluta sarebbe "estremamente inefficiente" per condurre transazioni e spesso usata per compiere "illeciti", secondo l'ex presidente della Federal Reserve.