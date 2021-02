Il comparto del commercio in Italia in rialzo (+0,77%)

settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

comparto vendite al dettaglio europeo

FTSE Italia Retail

Indice EURO STOXX Retail

mid-cap

Marr

small-cap

ePrice

Cellularline

(Teleborsa) - Andamento positivo per il, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dalIlha aperto a 113.892,3 con una performance positiva dello 0,77%. l'prosegue all'insegna della cautela scambiando a 636, dopo aver avviato la seduta a 634.Tra leitaliane, seduta positiva per, che avanza bene dell'1,55%.Tra ledi Milano, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 2,21%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,67%.