Andamento positivo per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari (+1,34%)

comparto del commercio in Italia

comparto vendite al dettaglio europeo

FTSE Italia Retail

indice EURO STOXX Retail

media capitalizzazione

Marr

small-cap

ePrice

Unieuro

(Teleborsa) - Ilsi muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dalIlha aperto a 115.801,4, e si è poi portato a quota 116.569,9, in aumento dell'1,34% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in territorio positivo a 635, dopo aver avviato la seduta a 631.Tra i titoli adell'indice vendite al dettaglio, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,84%.Tra ledi Milano, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,74%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,45%.