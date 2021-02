Pesante l'indice del settore costruzioni italiano (-1,73%)

settore costruzioni a Milano

Panariagroup

(Teleborsa) - Si muove in territorio negativo ila dispetto della cautela evidenziata dalIlha aperto a quota 36.536 in contrazione di 641,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue stabile a 461, dopo aver avviato la seduta a 457.Tra ledi Piazza Affari dell'indice costruzioni, seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell'1,68%.Tra le medie imprese quotate sul, pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,41%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,34%.Tra i titoli adel comparto costruzioni, sottotono, che passa di mano con un calo dell'1,51%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,9%.