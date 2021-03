Stellantis, Governo UK conferma impegno per salvare fabbrica Vauxhall/Opel

Stellantis

(Teleborsa) - Il Governo delha confermato di stare portando avanti un dialogo con il produttore di autoper scongiurare la chiusura delladi Ellesmere Port (vicino Liverpool). "Il governo è assolutamente impegnato a garantire il futuro della produzione", ha dichiarato in Parlamento il segretario affari economici Kwasi Kwarteng. Le autorità nei prossimi giorni e settimane "continueranno questo intenso dialogo con l'azienda", ha aggiunto.La cessazione delle attività nel sito produttivo, che impiega circa 1000 persone, sarebbe un duro colpo per il Governo Johnson in termini di immagine, in quanto sarebbe la prima chiusura di unpost-accordo sulla Brexit.La casa automobilistica starebbe valutando la possibilità di, in linea con la strategia del Regno Unito di abbandonare progressivamente auto con motori a combustione. Affinché il piano vada a buon fine,dal Governo e impegni per il commercio post-Brexit di ricambi e batterie.