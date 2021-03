Il calendario societario 2021 di MARR

Società alimentare

MARR

(Teleborsa) - Laha comunicato il calendario degli eventi societari dell'intero anno, confermando la diffusione dell’informativa finanziaria trimestrale, semestrale e annuale e le conference call per la presentazione dei risultati contabili alla comunità finanziaria.I vertici direnderanno nota la data di stacco e di pagamento di eventuali dividendi che saranno distribuiti nel corso del 2021.CDA: Approvazione del progetto di bilancio 2020Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati di periodo alla comunità finanziariaAssemblea: Approvazione del bilancio 2020CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione relativo al trimestre in chiusura al 31marzo 2021Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati di periodo alla comunità finanziariaCDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale 2021Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati di periodo alla comunità finanziariaCDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione relativo al trimestre in chiusura al 30 settembre 2021Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati di periodo alla comunità finanziaria